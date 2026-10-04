معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت از اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث، تعمیر و تجهیز ادارات ثبت استان تهران در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: استان تهران در برخی شاخص‌ها عقب‌ماندگی وجود دارد که باید در نیمه دوم سال برطرف شود.

اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث، تعمیر و تجهیز ادارات ثبت استان تهران

اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث، تعمیر و تجهیز ادارات ثبت استان تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پژمان پروین در جلسه جمع‌بندی سفر استانی به تهران، با اشاره به میزان تحقق برنامه‌های عملیاتی ابلاغی سال ۱۴۰۵ گفت: برنامه عملیاتی سال جاری به‌صورت دقیق، جامع و مبتنی بر سند تحول و تعالی تنظیم شده و ارزیابی عملکرد استان‌ها نیز باید بر اساس همین برنامه و شاخص‌های تعیین‌شده انجام شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌محوری رویکرد اصلی معاونت راهبردی است، افزود: در ارزیابی عملکرد استان تهران، در برخی شاخص‌ها وضعیت استان بهتر از برنامه زمان‌بندی است و در برخی موارد نیز شرایط مناسب ارزیابی می‌شود، اما در تعدادی از شاخص‌ها از برنامه عقب هستیم که لازم است علل و ریشه‌های این عقب‌ماندگی به‌صورت دقیق شناسایی و برای جبران آن برنامه اصلاحی تدوین شود.

معاون راهبردی سازمان ثبت گفت: هدف از ارزیابی برنامه‌های عملیاتی صرفاً ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه باید از این فرآیند برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، اصلاح مسیر و ارتقای بهره‌وری استفاده کرد تا در ۶ ماهه دوم سال بتوانیم نواقص موجود را برطرف و میزان تحقق اهداف را افزایش دهیم.

اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار تعمیر و تجهیز به تهران

پروین با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های استان تهران افزود: در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعمیر و تجهیز استان تهران اختصاص یافته که این میزان در مقایسه با سایر استان‌ها بالاترین رقم است.

وی گفت: اختصاص این میزان اعتبار از یک سو نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت‌ها و مأموریت‌های استان تهران و از سوی دیگر بیانگر وجود برخی مشکلات زیرساختی است که در سال‌های گذشته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزودد: منابع اختصاص‌یافته باید بر اساس اولویت‌های واقعی و نیاز‌های اساسی استان هزینه شود و در کنار تأمین اعتبار، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و میزان اثربخشی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

پروین همچنین از اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش تعمیر و تجهیز ملی خبر داد.

تأمین اعتبار پروژه‌های رودهن و پردیس

معاون راهبردی سازمان ثبت درباره پروژه‌های عمرانی استان تهران نیز گفت: منابع لازم برای دو پروژه رودهن و پردیس تأمین و تخصیص یافته است و امیدواریم این دو پروژه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در استان تهران ۶ پروژه عمرانی در حال اجراست که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها بیش از ۶۵ درصد است و با تأمین منابع و پیگیری مستمر، امیدواریم به‌زودی شاهد تحول قابل توجهی در زیرساخت‌های قضایی استان تهران باشیم.

افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی اعتبارات پرداختی فصل دوم

پروین با اشاره به روند تأمین اعتبارات استان تهران گفت: اعتبارات پرداختی فصل دوم به استان تهران در سال جاری، بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین طی دو سال اخیر، ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پروژه‌ها به استان تهران پرداخت شده است که این امر بیانگر توجه ویژه به توسعه و نوسازی زیرساخت‌های قضایی استان است.

اهدای ۲۰۳ دستگاه رایانه به استان تهران

معاون راهبردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه زیرساخت‌های فناوری را از الزامات تحقق اهداف سند تحول و تعالی دانست و گفت: در حوزه فناوری نیز ۲۰۳ دستگاه رایانه به همراه تجهیزات جانبی به استان تهران اختصاص یافته است.

وی افزود: تقویت زیرساخت‌های فناوری باید در راستای افزایش بهره‌وری، تسریع فرآیند‌های قضایی و ارتقای کیفیت خدمات انجام شود و تجهیزات اختصاص‌یافته نیز باید متناسب با نیاز‌های واقعی واحد‌ها و اولویت‌های تعیین‌شده توزیع و مورد استفاده قرار گیرد.

ارزیابی عملکرد مالی با لحاظ شرایط اقتصادی کشور

پروین در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به شرایط محیطی در ارزیابی عملکرد مالی سازمان گفت: در بررسی عملکرد مالی باید شرایط اقتصادی کشور و آثار ناشی از جنگ‌های تحمیلی را نیز مدنظر قرار داد.

وی افزود: ارزیابی عملکرد مالی باید علاوه بر شاخص‌های کمی، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، محدودیت‌های موجود، میزان تحقق اهداف و نحوه مدیریت منابع انجام شود تا تصویر دقیق‌تری از عملکرد واحد‌ها ارائه شود.

معاون راهبردی ثبت اسناد و املاک کشور در پایان بر پایش مستمر اجرای برنامه‌های عملیاتی، شناسایی انحرافات، ریشه‌یابی مشکلات و اصلاح به‌موقع فرآیند‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مدیریت هدفمند منابع، در نیمه دوم سال شاهد افزایش میزان تحقق برنامه‌ها و رفع عقب‌ماندگی‌های موجود در استان تهران باشیم.