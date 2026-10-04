سی و دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی پیشکسوتان ۲۰۲۶ آنتالیا در ترکیه، با حضور ۵۰۰ بازیکن از ۳۵ کشور در دو بخش زنان و مردان برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌ها تیم مجتبی صابری و محمد گل‌محمدی در بخش دونفره رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال با شکست حریفان خود از ترکیه، قزاقستان، روسیه و پرتغال به دیدار پایانی راه یافت.

تیم دونفره ایران که در پی کسب رکورد چهارمین قهرمانی متوالی در این مسابقات بود، به دلیل لغو شدن پرواز برگشت موفق به حضور در دیدار فینال مسابقات نشد و به مدال نقره رسید.

در این مسابقات محمد بوجاریان در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال بخش انفرادی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و به دلیل همین مشکلات، موفق به حضور در این مرحله نشد و در نهایت به مدال برنز دست یافت.