مردم سیستان و بلوچستان در دویست و هفدهمین شب از اجتماعات خود در خیابان‌ها و میادین، با تأکید بر استمرار حضور در میدان، بر مقاومت و استواری در مسیر وحدت ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، هشت ماه از آغاز اجتماعات شبانه می‌گذرد، اما حضور مردم همچنان ادامه دارد. شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند تا زمانی که رهبر انقلاب بر تداوم این حضور تأکید داشته باشند، در صحنه باقی خواهند ماند. این حضور، جلوه‌ای از همبستگی ملی و سرمایه‌ای اجتماعی است که دشمنان ایران از آن بیم دارند.