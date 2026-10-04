افراد دارای معلولیت برای ثبت نام در دومین آزمون استخدامی اختصاصی و بهره‌مندی از ۵۴ فرصت جذب در دستگاه‌های دولتی استان مرکزی، فقط تا فردا فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در ۲۹ آبان‌ماه خبر داد و گفت: در این آزمون، ۵۴ نفر در دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی جذب خواهند شد.

محمد اله‌دادی افزود: در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان و اختصاص حداقل سه درصد از سهمیه‌های استخدامی به افراد دارای معلولیت، دومین آزمون استخدامی ویژه این افراد برگزار می‌شود.

او با اشاره به آغاز ثبت‌نام این آزمون از چهارم مهرماه گفت: دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق وب‌سایت جهاد دانشگاهی منتشر شده و متقاضیان تا پایان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه، فرصت دارند برای شرکت در آزمون ثبت‌نام کنند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: آزمون کتبی روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود و در مجموع، سه هزار موقعیت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی کشور برای جذب افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.

اله‌دادی با بیان اینکه دارندگان مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های تحصیلی مورد پذیرش می‌توانند در این آزمون شرکت کنند، گفت: شرکت در این آزمون صرفاً برای افرادی امکان‌پذیر است که دارای کارت معلولیت صادرشده از سوی سازمان بهزیستی باشند.

او با اشاره به سهمیه استخدامی استان مرکزی گفت: در مجموع، ۵۴ نفر در دستگاه‌هایی از جمله اداره کل بهزیستی، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه پذیرفته خواهند شد که از این تعداد، ۱۴ نفر به اداره کل بهزیستی استان مرکزی اختصاص دارد.