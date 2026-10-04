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کلاهبرداری با جعل نام و نشان‌های معتبر

کشف کارگاهی که متخلفان در آن جعبه‌های بسته بندی کالا‌ها را با چنان کیفیتی چاپ می‌کردند که متخصصان هم به سختی می‌توانستند تقلبی بودن آن را کشف کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۱۷:۵۰
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برچسب ها: کلاهبرداری ، جعل نشان استاندارد ، چاپ و بسته بندی ، متخلف
 