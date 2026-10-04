مدیر حسابرسی امور مالیاتی مهاباد از واریز بیش از ۶۱۰ میلیارد ریال از محل درآمد‌های مالیاتی و عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری، دهیاری‌ها و فرمانداری مهاباد در سال جاری خبر داد و بر نقش کلیدی مشارکت مردم در توسعه عمرانی منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،جعفر محمودنژاد اقدمی با اعلام این خبر بیان کرد: تحقق درآمد‌های پایدار مالیاتی، گامی اساسی برای تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی است و سهم قابل‌توجهی از بودجه‌های عمرانی از این محل تأمین می‌شود.

مدیر حسابرسی امور مالیاتی مهاباد درباره نحوه توزیع این مبالغ توضیح داد: از مجموع ۶۱ میلیارد تومان اعتبار واریز شده، ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری مهاباد جهت اجرای طرح های عمران شهری واریز شده است. همچنین ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به حساب دهیاری‌ها، فرمانداری و مناطق روستایی فاقد دهیاری و همچنین امور عشایری اختصاص یافته است.

محمودنژاد اقدمی با تقدیر از شهروندان مهابادی، نقش آنان را در پیشرفت شهرستان تعیین‌کننده خواند و افزود: از مردم فهیم مهاباد صمیمانه قدردانی می‌کنم که با پرداخت به موقع مالیات و عوارض، در عمران و آبادانی شهر خود سهیم هستند.

شایان ذکر است که بیش از ۴۰ درصد از بودجه سالانه شهرداری مهاباد، مستقیماً از محل همین پرداختی‌های مالیاتی تأمین می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت تعامل شهروندان در اداره شهر است.

وی با اشاره به روند رشد درآمد‌های مالیاتی در سال جاری، از ثبت رکورد مثبت در شهریورماه خبر داد و گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در شهریورماه، شاهد رشد بیش از ۱۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی نسبت به مردادماه بوده‌ایم که این موضوع می‌تواند نویدبخش تداوم اجرای طرح های عمرانی و خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان در ماه‌های آتی باشد.