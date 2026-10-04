به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی گلپایگان گفت: پس از گلپایگان، شهرستان‌های خوانسار با میانگین ۸.۴ میلی‌متر، فریدن با ۶.۵ میلی‌متر، بویین میاندشت و فریدونشهر هر کدام با ۵.۶ میلی‌متر و چادگان با پنج میلی‌متر بارش، در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان بارندگی در منطقه غرب استان قرار گرفتند.

محمد شرافت با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی روز‌های آینده ادامه داد:بر اساس نقشه‌های هواشناسی، این هفته در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و وقوع گرد و خاک در پهنه غربی استان اصفهان خواهیم بود.

رییس اداره هواشناسی گلپایگان گفت: همچنین از امروز تا چهارشنبه، شرایط برای وقوع رگبار‌های پراکنده، رعد و برق محلی و منطقه‌ای در مناطق مختلف غرب استان اصفهان مهیا است و به شهروندان توصیه می‌شود در زمان فعالیت سامانه‌های ناپایدار، نکات ایمنی را رعایت کنند.

شهرستان گلپایگان در ۱۷۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.