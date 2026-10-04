به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با وجود آغاز عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۲، روند اجرای آن طی این مدت با سرعت مورد انتظار پیش نرفته و مشکلات حقوقی میان پیمانکار و کارفرما نیز بر روند اجرای آن تأثیر گذاشته است، موضوعی که مطالبه مردم برای تعیین تکلیف و تکمیل هرچه سریع‌تر طرح را بیشتر کرده است.

امروز استاندار کردستان با حضور در محل اجرای پروژه، خواستار تعیین تکلیف مشکلات آن شد.