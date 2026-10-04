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استاندار کردستان در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان محمدی سنندج، بر تعیین تکلیف فوری موانع حقوقی میان کارفرما و پیمانکار و تسریع در روند اجرای پروژه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با وجود آغاز عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۲، روند اجرای آن طی این مدت با سرعت مورد انتظار پیش نرفته و مشکلات حقوقی میان پیمانکار و کارفرما نیز بر روند اجرای آن تأثیر گذاشته است، موضوعی که مطالبه مردم برای تعیین تکلیف و تکمیل هرچه سریعتر طرح را بیشتر کرده است.
امروز استاندار کردستان با حضور در محل اجرای پروژه، خواستار تعیین تکلیف مشکلات آن شد.