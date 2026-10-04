استاندار خراسان جنوبی گفت: در بازرسی‌ها باید با واحد‌های صنفی متخلف شناسایی و پس از تذکر و انجام مراحل قانونی، برخورد قاطع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار در نشست ستاد تنظیم بازار استان، گفت: در بازرسی‌ها باید ابتدا واحد‌های صنفی خوش‌حساب و همراه در استان شناسایی و از آنها تقدیر شود و با واحد‌های متخلف نیز پس از تذکر و انجام مراحل قانونی، برخورد جدی شود.

هاشمی بر تأمین مستمر کالا‌های اساسی، مدیریت توزیع، تقویت ذخایر راهبردی و حضور میدانی مدیران در بازار تأکید کرد.

وی، تأمین کالا را اولویت نخست این ستاد عنوان کرد و گفت: با وجود شرایط موجود، نباید اجازه داد بازار با کمبود کالا مواجه شود.

هاشمی با تأکید بر ضرورت مدیریت توزیع کالا افزود: تأمین کالا به تنهایی کافی نیست و فرآیند توزیع نیز باید به‌صورت دقیق مدیریت شود تا زمینه سوءاستفاده برخی افراد فراهم نشود.

استاندار خراسان جنوبی از همراهی اصناف و بازاریان استان در ماه‌های گذشته قدردانی کرد و افزود: کسبه با وجود محدودیت‌های ایجاد شده در تردد و فعالیت اقتصادی، همراهی خوبی با مدیریت استان داشته‌اند.

هاشمی بر ضرورت انجام بازرسی‌های کارشناسی و هدفمند نیز تأکید کرد و گفت: هدف از بازرسی‌ها ایجاد آرامش برای کسبه و شناسایی نقاط ضعف و قوت بازار است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین تأمین پایدار سوخت را از دیگر اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های متولی باید از هم‌اکنون برای شرایط سخت و احتمال افزایش مصرف سوخت در فصل سرد سال برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آرد، از مردم روستا‌ها خواست: تا حد امکان نان مورد نیاز خود را از نانوایی‌های محل سکونتشان تهیه کنند تا سهمیه نانوایی‌های روستایی کاهش پیدا نکند.

هاشمی همچنین بر اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها تأکید کرد و گفت: ذخیره‌سازی گندم و کالا‌های اساسی باید با جدیت دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین خواستار برگزاری مستمر و حتی هفتگی نشست‌های ستاد تنظیم بازار شد و گفت: خروجی این جلسات باید در زندگی مردم و وضعیت بازار احساس شود.

هاشمی با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در بازار افزود: مدیران باید در کنار مردم باشند، مشکلات و دغدغه‌های آنها را از نزدیک بشنوند و برای رفع مسائل موجود اقدام کنند.

اشرفی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز از تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح ملی کالابرگ تا ۲۴ مهر خبر داد و گفت: بیش از چهار میلیون و ۱۱۸ هزار تراکنش در فروشگاه‌های استان انجام و مجموع مبالغ اعتباری خریداری‌شده نیز به بیش از ۸ همت رسیده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان نیز گفت: افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار در حال رصد است و در زمینه تأمین این کالا کمبودی وجود ندارد و فراوانی اقلام مورد نیاز در بازار برقرار است.

تهوری همچنین از رصد مستمر انبار‌های عمده‌فروشان و نمایندگی‌های لاستیک خبر داد و گفت: موجودی این انبار‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان گفت: در بخش روغن موتور نیز با توجه به شیوه فروش سبدی شرکت‌های تولیدکننده، موضوع تأمین و توزیع این کالا در استان در حال پیگیری است.

به گفته وی بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عمده‌فروشان با همکاری دستگاه‌های نظارتی ادامه دارد و در این زمینه ۱۶۳ قلم کالا مورد بررسی قرار گرفته است.