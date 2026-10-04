در بیش از هفت ماه گذشته، اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین و خیابان‌های سراسر کشور، به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیمای شهرهایمان تبدیل شده است. اما این اهتزاز، فراتر از یک نماد بصری در سطح شهر، روایتگر داستان‌های بی‌پایان از عشق، امید و دلبستگی عمیق ملتی است که در اجتماعات شبانه، نگاهشان به این پرچم گره می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،هفت ماه تداومِ اهتزاز این پرچم، صرفاً یک بازه زمانی نیست؛ بلکه نمادی از ایستادگی و پیوند ناگسستنی مردم با نماد ملی‌شان است. در اجتماعات شبانه، فارغ از هر سلیقه و نگاهی، وقتی پرچم در بلندای آسمان به رقص در می‌آید، گویی یک نقطه مشترک بزرگ برای تمام افراد حاضر در میدان ایجاد می‌شود. این همان “وحدتِ زیر پرچم” است که در روز‌های سخت و آسان، دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

اگر با مردم در این اجتماعات هم‌کلام شوید، متوجه می‌شوید که این پرچم برای هر کسی معنای متفاوتی دارد:

برای آن پیرمردی که با غرور به پرچم نگاه می‌کند، این نماد یادآور خاطرات دور و روز‌های تاریخ‌ساز است.

برای آن کودکی که در دستان والدینش به پرچم خیره شده، این اولین درسِ وطن‌دوستی است که در حافظه‌اش حک می‌شود؛ و برای جوانی که شاید در هیاهوی دغدغه‌های روزمره است، این پرچم نشانی از امنیت و خانه است.

در پسِ هر نگاه به این پرچم، روایتی از عشق به وطن جاری است. مردم نه تنها به پارچه‌ای رنگین، که به آرمان‌ها، سربلندی و عزت کشورشان می‌نگرند. اجتماعات شبانه، فرصتی است تا این عواطف در بستری آرام و ملی ابراز شود. گویی هر بار که باد این پرچم را به حرکت در می‌آورد، پیامی از همبستگی را به قلب تک‌تک شهروندان مخابره می‌کند.

این شب‌ها، وقتی از کنار میادین شهر می‌گذرید، به یاد داشته باشید که این پرچم فقط یک نشانه نیست؛ هر تکانِ آن، ضربانِ قلبِ ملتی است که به آینده‌شان و به نماد افتخارشان، عمیقاً عشق می‌ورزند.