رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسلامشهر از کشف ۱۷ شی تاریخی هزارساله مربوط به دوران اسلامی خبر داد که توسط پلیس اطلاعات و یگان حفاظت میراث فرهنگی این شهرستان ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید کریمی گفت: این تعداد شی تاریخی در پی اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده توسط پلیس اطلاعات شهرستان اسلامشهر و با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان از یک فرد کشف شده است.

وی افزود: در پی مشکوک شدن عوامل انتظامی به یک خودرو و بازرسی صورت گرفته ۳۱ قلم شی تاریخی کشف شد که در بررسی‌های تخصصی کارشناسان میراث مشخص شد ۱۷ مورد از این اشیا اصل و مربوط به دوران اسلامی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسلامشهر بیان کرد: پس از کشف و ضبط این اشیا، اقدامات لازم برای بررسی، مستندسازی و تعیین اصالت آنها در دستور کار قرار گرفت و موضوع برای طی مراحل اداری و قضایی به نهاد‌های مسئول فرستاده شد.

وی تأکید کرد: صیانت از آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی و جلوگیری از خرید و فروش و نگهداری غیرمجاز آنها از اولویت‌های اداره میراث فرهنگی است و در این زمینه همکاری و تعامل با دستگاه‌های انتظامی و قضایی شهرستان ادامه خواهد داشت.

کریمی از همکاری پلیس اطلاعات شهرستان اسلامشهر و یگان حفاظت میراث فرهنگی در شناسایی و کشف این اشیا و صیانت از میراث فرهنگی منطقه قدردانی کرد.