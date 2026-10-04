مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان مراسم تجلیل از آتش‌نشانان در استانداری گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان گیلانی در سالن شهید انصاری استانداری، به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی، با گرامیداشت یاد و خاطره آتش‌نشانان فداکار، به ویژه شهدای حادثه پلاسکو و آتش‌نشانانی که در جریان جنگ رمضان در میدان خدمت و امدادرسانی حضور داشتند، گفت: آتش‌نشانان در سخت‌ترین و پرخطرترین شرایط، برای حفظ جان و مال مردم وارد میدان می‌شوند و این روحیه ایثار و فداکاری، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است.

وی با اشاره به یاد و خاطره شهید محسن روحانی، از شهدای گیلانی حادثه پلاسکو، افزود: یاد این شهید و دیگر آتش‌نشانانی که برای نجات مردم، جان خود را فدا کردند، همواره در ذهن مردم ماندگار است و این ایثارگری‌ها نشان‌دهنده عمق مسئولیت‌پذیری نیرو‌های آتش‌نشانی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه حضور نیرو‌های امدادی در صحنه حوادث، حتی در شرایطی که امکان انجام اقدام مؤثر وجود نداشته باشد، برای مردم آرامش‌بخش است، گفت: مردم وقتی در زمان حادثه، نیرو‌های آتش‌نشانی، هلال احمر، اورژانس و مدیریت بحران را در کنار خود می‌بینند، احساس می‌کنند تنها نیستند و همین حضور، سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه همه مشاغل برای تأمین نیاز‌های انسان و بهبود کیفیت زندگی او شکل گرفته‌اند، گفت: تولید خودرو، فولاد، مواد غذایی، ساختمان و دیگر کالا‌ها همگی برای رفاه انسان انجام می‌شود، اما کار آتش‌نشانان به صورت مستقیم به حفظ جان انسان‌ها ارتباط دارد.

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت تجربه در مدیریت حوادث، گفت: تجربه نیرو‌های خبره به ویژه بازنشستگان در مدیریت بحران، سیل، زلزله و دیگر حوادث می‌تواند به کاهش خسارت‌ها و نجات جان انسان‌ها کمک کند.

هادی حق‌شناس افزود: باید شرایطی فراهم شود که نیرو‌های باتجربه با انگیزه بیشتر در مجموعه‌های تخصصی باقی بمانند و از دانش و تجربیات آن‌ها برای آموزش نیرو‌های جوان و ارتقای توان مدیریت بحران استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به نقش آتش‌نشانی در فرآیند‌های شهری تأکید کرد و گفت: موضوع ایمنی باید از مرحله ساخت و ساز و صدور مجوز‌های شهری مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول باید با نگاه پیشگیرانه، زمینه کاهش حوادث و خسارت‌ها را فراهم کنند.

در پایان این مراسم، از رؤسای آتش‌نشانی شهرستان‌های گیلان، به پاس تلاش‌ها، خدمات و فداکاری‌های آن‌ها برای تأمین ایمنی و نجات جان شهروندان تجلیل شد.