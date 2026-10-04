به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امروز با شکوفایی لبخند کودکان، سال تحصیلی جدید در تمامی کودکستان‌های استان قزوین آغاز گردید. در مراسمی نمادین که با عنوان «جشن غنچه‌ها» برگزار شد، زنگ مدرسه به صورت همزمان در سراسر استان نواخته شد تا آغاز فصل نو بودن و یادگیری را برای کوچک‌ترین دانش‌آموزان جشن بگیرند.

این مراسم که با هدف ایجاد فضای شاد و صمیمانه برای ورود کودکان به محیط‌های آموزشی سازماندهی شده بود، با حضور مربیان و والدین در قالب جشن‌های رنگارنگ در سطح استان همراه بود. مسئولان حوزه آموزش پیش از دبستان، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، بر اهمیت پیوند میان آموزش و تربیت در این دوران حساس تأکید کردند.