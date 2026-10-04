به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، نام ارشیا کبریتی از شهرستان مهاباد در لیست برترین‌های رشته علوم تجربی درخشید. این دانش‌آموز مهابادی که با تکیه بر برنامه‌ریزی دقیق، آرامش ذهنی و ساعت‌ها مطالعه روزانه مسیر رسیدن به موفقیت را هموار کرد، اکنون به الگویی برای هم‌سالان خود در منطقه تبدیل شده است.

ارشیا کبریتی درباره مسیر پرفراز و نشیب آمادگی برای کنکور می‌گوید: موفقیت من نتیجه یک شبه نبود؛ بلکه ترکیبی از پشتکار، حفظ آرامش ذهنی در شرایط حساس آزمون و برنامه‌ریزی منظم برای ساعات مطالعه روزانه بود. در این مسیر، حمایت‌های بی‌دریغ خانواده به ویژه پدرم، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انگیزه و تمرکز من داشت.

پدر ارشیا، سلیمان کبریتی، نیز ضمن ابراز خرسندی از این موفقیت، تأکید کرد که محیط امن خانواده و تشویق‌های مستمر، بستر لازم برای درخشش ارشیا را فراهم کرده است تا او بتواند بدون دغدغه به اهداف علمی خود دست یابد.

این رتبه برتر کنکور که حالا خود را برای ورود به دانشگاه و انتخاب رشته آماده می‌کند، نگاهی امیدوارانه به آینده دارد. وی در این باره می‌گوید: این موفقیت تازه آغاز راه است و فصل نوین تحصیل علم و دانش برای من از اینجا شروع می‌شود. هدف من خدمت به جامعه و برداشتن گام‌های موثر در مسیر پیشرفت علمی است.

موفقیت ارشیا کبریتی تنها افتخاری برای خانواده و جامعه آموزشی شهرستان مهاباد نیست؛ بلکه پیامی روشن برای تمام دانش‌آموزانی است که با وجود محدودیت‌ها، موفقیت را در گرو تلاش خستگی‌ناپذیر و پشتکار می‌بینند. این دستاورد علمی نشان داد که استعداد‌های درخشان در مناطق مختلف کشور، با خودباوری و حمایت صحیح، می‌توانند قله‌های بزرگ علمی را فتح کنند.