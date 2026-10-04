رئیس مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس رضوی: ۱۶۰ هزار خادمیار و یاور رضوی در قالب ۷ هزار و ۲۰۰ کانون خدمت رضوی در سراسر کشور فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احمد میرزاده گفت: ارزیابی عملکرد یک‌ساله کانون‌های خدمت رضوی و تدوین برنامه‌های سال آینده، در قالب برنامه‌های پهنه چهارم کشور با حضور در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد در حال انجام است.

وی از حضور در شهرستان کاشان، آران و بیدگل و مبارکه و برخوار در اصفهان خبر داد و افزود: در این شهرستان ها، نشستی با خادمیاران و اعضای کانون‌های خدمت رضوی برگزار و موضوعاتی همانند ارزیابی خدمات، آموزش و توانمندسازی خادمیاران بررسی شد.

رئیس مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس رضوی هدف از این سفر و برنامه را تقدیر از تلاش‌های خادمیاران و تقویت فرهنگ خدمت رضوی عنوان کرد و گفت: خادمیاران رضوی علاوه بر تسهیل امر زیارت امام رضا (ع)، در حوزه خدمت‌رسانی به محرومان و مستضعفان نیز فعالیت می‌کنند و این خدمات می‌تواند زمینه‌ساز گسترش حال‌وهوای امام‌رضایی و تقویت ارتباط مردم با حضرت ثامن‌الحجج (ع) است.

وی با اشاره به سازماندهی خادمیاران در قالب کانون‌های عمومی و تخصصی افزود: ۲۰ کانون تخصصی در حوزه‌های مختلف و متناسب با نیاز‌ها و مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند تا ظرفیت خادمیاران در مسیر خدمت‌رسانی تخصصی به جامعه به کار گرفته شود.

وی گفت: از مجموع ۱۶۰ هزار خادمیار و یاور رضوی در کشور، حدود ۱۳ هزار خادمیار و یاور رضوی در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند.

میرزاده، استمرار آموزش، ارزیابی و توانمندسازی خادمیاران، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و توسعه فرهنگ خدمت رضوی را فراهم می‌کند و امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت این شبکه، گام‌های مؤثرتری در مسیر خدمت به مردم و محرومان برداشته شود.