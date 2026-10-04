رصد وضعیت اراضی، تغییرات و تصرفات با کمک سامانه‌های ماهواره‌ای سبب شده ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در استان مرکزی کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و دبیر چهارمین جلسه پنجره واحد زمین و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز استان گفت: ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در استان مرکزی امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

عبدالحسین محمدی افزود: پنج دستگاه در استان مرکزی در زمینه پایش اراضی فعالیت دارند که از طریق سامانه‌های ماهواره‌ای، وضعیت اراضی و تغییرات و تصرفات را رصد می‌کنند و گزارش‌های مربوطه برای بررسی و اقدام قانونی به دستگاه‌های متولی ارسال می‌شود.

او ادامه داد: در چهارمین جلسه پنجره واحد زمین، تمامی دستگاه‌های مربوطه گزارش‌های خود را ارائه کردند و صحت و سقم موارد مطرح‌شده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: مقرر شد دستگاه قضایی و دستگاه‌های متولی، موضوعات مرتبط با تصرفات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

محمدی با اشاره به وجود برخی ایرادات در روند فعالیت پنجره واحد زمین در استان گفت: این ایرادات از طریق مراجع ملی پیگیری و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد.

او افزود: همچنین مقرر شد موضوعات مرتبط با پایش اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به صورت مستمر پیگیری شود و دستگاه‌های متولی در این زمینه همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند.