سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: سرمایه اصلی مرکز، تجربه و توانمندی کارکنان آن است و با همدلی و همکاری همه بخش‌ها می‌توان دستاورد‌های آموزش‌وپرورش را بهتر به جامعه معرفی کرد و مطالبات مخاطبان را به مسئولان انتقال داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا علی‌اکبری در آیین تکریم حسین صادقی و معرفی خود به‌عنوان سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، با قدردانی از تلاش‌های مدیر پیشین و حمایت‌های مسئولان وزارتخانه، تأکید کرد: ادامه مسیر و ارتقای عملکرد مرکز، به همراهی و مشارکت همه همکاران وابسته است.

وی اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی در این مجموعه انجام شده است و اکنون باید با افزایش سرعت عمل و تقویت شیوه معرفی فعالیت‌ها، این دستاورد‌ها را مؤثرتر در معرض دید مخاطبان قرار دهیم.

سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، تلاش‌های حسین صادقی و کارکنان این مجموعه را زمینه‌ساز دستاورد‌های کنونی دانست و افزود: تجربه و توانمندی همکاران، سرمایه‌ای ارزشمند برای مرکز است و تداوم موفقیت‌ها در گرو استفاده از این ظرفیت‌ها و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف وزارتخانه خواهد بود.

علی‌اکبری با بیان این‌که گستردگی مأموریت‌ها و تنوع مخاطبان آموزش‌وپرورش، گاهی موجب کمتر دیده‌شدن فعالیت‌های این وزارتخانه می‌شود، تصریح کرد: مسئله، نبود اقدامات مؤثر نیست؛ بلکه باید ارتباط با مخاطبان گسترده‌تر و هدفمندتر شود، مطالبات جامعه دریافت و به سیاست‌گذاران منتقل شود و نتایج تصمیم‌ها و برنامه‌ها نیز به‌درستی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مجموعه آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک کل منسجم تأکید کرد و گفت: معرفی دستاورد‌های هر معاونت و بخش، در نهایت به دیده‌شدن عملکرد کل وزارتخانه کمک می‌کند؛ ازاین‌رو لازم است فعالیت‌ها با نگاهی جامع و هماهنگ منعکس شوند.

سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در پایان، خواستار تداوم حمایت و همراهی مدیران ارشد وزارتخانه شد و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی کارکنان و تقویت ارتباط میان بخش‌های مختلف، گام‌های مؤثرتری در مسیر اطلاع‌رسانی، انعکاس دستاورد‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات مخاطبان برداشته شود.