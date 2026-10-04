به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان در آیین معرفی دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان لنجان گفت: خادمیاران رضوی در عرصه‌های مختلفی از جمله مشاوره و مددکاری، سلامت، بانوان و خانواده و حوزه جوانی جمعیت فعالیت دارند و اقدامات ارزشمندی در این زمینه‌ها انجام شده است.

سیدمحمدحسین امامی افزود: شبکه خادمیاری استان در حوزه جوانی جمعیت نیز بسته‌های حمایتی مختلفی را ارائه کرده و تلاش شده است خدمات اجتماعی و حمایتی به نام امام مهربانی‌ها، حضرت رضا (ع)، به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به فعالیت خادمیاران رضوی در شهرستان لنجان گفت: نزدیک به ۲۰۰ خادمیار در قالب ۱۱ کانون خدمت رضوی در این شهرستان فعالیت دارند.

در این آیین، حاج توکل آزادی به عنوان دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان لنجان معرفی و از خدمات حسین ذبیحی، دبیر پیشین این کانون‌ها، قدردانی شد.