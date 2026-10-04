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بیش از ۱۳ هزار خادمیار و یاور رضوی در قالب بیش از ۴۹۰ کانون خدمت رضوی در سراسر استان اصفهان سازماندهی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان در آیین معرفی دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان لنجان گفت: خادمیاران رضوی در عرصههای مختلفی از جمله مشاوره و مددکاری، سلامت، بانوان و خانواده و حوزه جوانی جمعیت فعالیت دارند و اقدامات ارزشمندی در این زمینهها انجام شده است.
سیدمحمدحسین امامی افزود: شبکه خادمیاری استان در حوزه جوانی جمعیت نیز بستههای حمایتی مختلفی را ارائه کرده و تلاش شده است خدمات اجتماعی و حمایتی به نام امام مهربانیها، حضرت رضا (ع)، به مردم ارائه شود.
وی با اشاره به فعالیت خادمیاران رضوی در شهرستان لنجان گفت: نزدیک به ۲۰۰ خادمیار در قالب ۱۱ کانون خدمت رضوی در این شهرستان فعالیت دارند.
در این آیین، حاج توکل آزادی به عنوان دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان لنجان معرفی و از خدمات حسین ذبیحی، دبیر پیشین این کانونها، قدردانی شد.