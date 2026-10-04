همزمان با هفته فراجا بیش از ۱۱۰ برنامه از جمله همایش پلیس، امنیت و اصناف، غبار روبی مزار شهدا، زنگ اقتدار و امنیت و دیدار با خانواده‌های شهدا در شهرستان برخوار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: با تلاش ماموران انتظامی برخوار، از ابتدای سال تاکنون ۲۹ درصدی کشفیات انواع سرقت افزایش و نزدیک به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از وجوه خارج‌شده از حساب شهروندان در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی بازگردانده شده است.

سرهنگ مهدی کریمی افزود: در راستای تقویت ارتباط با مردم و دریافت اخبار و اطلاعات مردمی، از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۱۰۰ مورد تماس و گزارش مردمی دریافت و پیگیری شده است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش همگانی در کاهش جرائم گفت: حضور همکاران انتظامی در مدارس و مساجد سبب می‌شود مردم با مسائل روز، جرائم روز و اقداماتی که باید در محله و خانه خود انجام دهند، آشنا شوند.