شهروندان شهرستان‌های استان تهران در دویست و هفدهمین شب اجتماعات شبانه، با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، اعلام کردند که حضور در میدان‌ها تا صدور دستور مقام معظم رهبری ادامه خواهد داشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان‌های استان تهران در شب ۲۱۷ بار دیگر برای تجلیل از مقام شهادت رهبر انقلاب گرد هم آمدند. در این اجتماعات، شرکت‌کنندگان بر این نکته تأکید کردند که حضور در این تجمعات مردمی تا زمان صدور دستور رهبری ادامه می‌یابد تا ارادت و وفاداری خود را به پیشگاه مقام معظم رهبری ابراز نمایند.