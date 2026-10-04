درخشش رکاب‌زنان کردستانی در مسابقات جایزه بزرگ کشور درخشش رکاب‌زنان کردستانی در مسابقات جایزه بزرگ کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات دوچرخه سواری جایزه بزرگ تحت عنوان «جام گردو» به میزبانی همدان و در شهر تویسرکان این استان با حضور مدعیان سراسر کشور برگزار شد.

در رشته کراس کانتری رده جوانان «رادمان اکبری» نماینده خوش آتیه کردستان به نشان زرین طلا دست پیدا کرد و «ارمیا ملایی» دیگر نماینده شایسته استان با ایستادن بر سکوی نایب قهرمانی صاحب نشان نقره شد.

در رشته دانهیل این دوره از مسابقات جایزه بزرگ همدان «مانی منسوب عباسی» جایگاه نایب قهرمانی و مدال نقره را از آن خود کرد و «ایلیا وزیری» دیگر رکابزن کردستانی بر سکوی سوم قرار گرفت و گردن آویز برنز را به گردن انداخت.