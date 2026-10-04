کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه آخرین جزئیات درباره روند تبادل پیام بین ایران و آمریکا را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در حاشیه مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه درباره آخرین وضعیت پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و پاسخ آمریکا گفت: پیشنهادی که وزیر امور خارجه در نیویورک تشریح کردند، همان طرح ۷ روزه جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: آمریکایی‌ها نیز از طریق واسطه‌ها نظرات خود را درباره این پیشنهاد ارائه کرده‌اند که این نظرات اکنون در داخل کشور در مسیر و کانال مربوطه در حال بررسی است.

غریب‌آبادی تصریح کرد: هر زمان نظرات نهایی جمهوری اسلامی ایران آماده شود، از طریق مقتضی اقدام خواهد شد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین گفت: همزمان جمهوری اسلامی ایران آمادگی‌های لازم را برای هر سناریوی دیگری نیز کسب می‌کند.