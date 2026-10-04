امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آیین اهتزار پرچم ایران در دانشگاه‌ها

مراسم احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همچنان در دانشگاه‌ها و از سوی دانشجویان در حال برگزاریست. دانشجویانی که عهد بستند نه قلمشان را زمین بگذارند نه پرچمشان را.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۱۷:۲۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران
اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران
۱۴۰۵-۰۷-۱۰
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
جان‌فدا‌ها چه آموزش‌های نظامی می‌بینند؟
جان‌فدا‌ها چه آموزش‌های نظامی می‌بینند؟
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
مردم در تجمعات شبانه از ایستادگی در برابر دشمن در شرایط جنگ اقتصادی گفتند
مردم در تجمعات شبانه از ایستادگی در برابر دشمن در شرایط جنگ اقتصادی گفتند
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
خبرهای مرتبط

اجرای آئین پرچم در مدارس شاهرود

اهتزاز پرچم مقدس ایران در دانشگاه‌های آذربایجان غربی 

آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربت حیدریه با اهتزاز پرچم مقدس ایران

برچسب ها: اهتزار پرچم ، پرچم مقدس ایران ، دانشگاه ها
 