دومین جلسه شورای استانی «حمایت از اطفال و نوجوانان» در دادگستری کل استان اردبیل با محوریت تقویت ساختار‌های حمایتی، ارتقای خدمات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در این نشست که با هدف بررسی راهکار‌های پیشگیرانه و حمایتی از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل شد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل، بر اهمیت هم‌افزایی میان نهاد‌های دولتی و تشکل‌های مردمی تأکید کرد.

جهانگیر جوانمرد با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های تخصصی در حوزه اطفال و نوجوانان اظهار داشت: «حمایت از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بهره‌گیری از توان کارشناسی این تشکل‌ها، بازوی قدرتمندی برای دستگاه قضایی در مسیر صیانت از حقوق کودکان است. ما به دنبال آن هستیم که با ارتقای آموزش‌ها و ارائه خدمات تخصصی، بستری امن و حمایتی برای این قشر آسیب‌پذیر فراهم آوریم تا روند پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.»

وی از اقدامات وبرنامه‌های موسسات همچون مرکز خیریه ائمه اطهار در حوزه کودکان ونوجوانان قدردانی کرد وگفت:باتوجه به اینکه موسسه ائمه اطهارمرکز ملاقات فرزندان طلاق را در مرکز اردبیل دایر کرده واقدام بسیار خوبی است نیاز است این مرکز در شهرستان‌ها هم دایر شود

در ادامه این جلسه مدیرعامل مؤسسه خیریه ائمه اطهار (ع)، با تشریح عملکرد این نهاد در حوزه حمایت از کودکان گفت: «این مؤسسه با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق، برای نخستین‌بار اقدام به راه‌اندازی مرکز ملاقات فرزندان طلاق نموده است که نتایج مثبت آن در کاهش تنش‌های روانی برای کودکان مشهود بوده است.»

عزیز طلوعی ضمن اعلام آمادگی این مؤسسه برای توسعه زیرساخت‌های حمایتی افزود: «با توجه به نیاز موجود، مجموعه ائمه اطهار (ع) آمادگی کامل دارد تا مدل موفق مرکز ملاقات فرزندان طلاق را در سایر شهرستان‌های استان نیز دایر نماید.

وی همچنین، این مؤسسه گام‌های مؤثری در جهت حمایت مادی و معنوی از کودکان، شیرخوارگان و ایتام تحت پوشش برداشته است و مصمم هستیم این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.»

در این نشست، مدیران مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد حاضر، دیدگاه‌ها، چالش‌ها و راهکار‌های اجرایی خود را در راستای بهبود وضعیت حمایتی از اطفال و نوجوانان ارائه دادند که مقرر شد با بررسی در کمیته‌های تخصصی، در دستور کار اجرایی شورای استان قرار گیرد.