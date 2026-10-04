به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امین آقایی گفت: در راستای جلوگیری از عرضه، خرید و فروش پرندگان وحشی به صورت زنده یا ذبح‌شده، ماموران یگان حفاظت محیط زیست صومعه سرا امروز از بازار هفتگی این شهرستان با هدف ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی بازدید کردند.

وی با بیان اینکه این پایش با هدف جلوگیری از هرگونه عرضه و خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی و مهاجر انجام شد، افزود: خرید و فروش پرندگان وحشی، علاوه بر تهدید تنوع زیستی، زمینه تداوم صید و زنده‌گیری این گونه‌ها را فراهم می‌کند و شهروندان باید از خرید این پرندگان خودداری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه عرضه، خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی، به ویژه پرندگان مهاجر و زنده، مورد را به نزدیک‌ترین محیط‌بانی یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا در چارچوب قانون با متخلفان برخورد شود.

امید آقایی افزود: حفاظت از پرندگان مهاجر تنها با حضور محیط‌بانان محقق نمی‌شود و همراهی و گزارش به موقع شهروندان، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حیات‌وحش دارد.