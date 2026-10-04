ورود سامانه بارشی جدید به زنجان از سه‌شنبه

ورود سامانه بارشی جدید به زنجان از سه‌شنبه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نجفی گفت:بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان تا ظهر فردا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که گاهی با وزش باد همراه خواهد شد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان افزود: از ساعات بعدازظهر فردا بتدریج شاهد افزایش ابر در منطقه خواهیم بود که ممکن است با رگبار ضعیف و پراکنده باران در ارتفاعات شمالی نیز همراه شود.

وی گفت: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه با تشدید ناپایداری‌ها، شاهد فعالیت سامانه بارشی دیگری در اغلب مناطق استان خواهیم بود.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان افزود:در این دو روز انتظار رگبار باران و رعدوبرق و وزش موقت باد نسبتا شدید را خواهیم داشت.

نجفی گفت: از نظر دمایی، کمینه دمای هوا صبح فردا نیز اندکی کاهش خواهد یافت؛ ولی روز‌های سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل افزایش پوشش ابر شاهد افزایش دمای کمینه در اغلب مناطق خواهیم بود.