

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به تغییرات اقلیمی و الگو‌های جدید بارشی در منطقه گفت: با توجه به پیش‌بینی وقوع بارش‌های زودهنگام و حدی در دهه سوم مهرماه، دستورالعمل مقابله با سیلاب تدوین و وظایف ۵۰ دستگاه اجرایی استان برای مدیریت شرایط احتمالی ابلاغ شده است.

منصور شیشه فروش افزود: اجرای طرح‌های پیشگیرانه در بستر و حریم رودخانه‌ها در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۲۶ کیلومتر لایروبی، ۱۰ کیلومتر آزادسازی و ۲.۲ کیلومتر ساماندهی مسیر‌های آبی اجرا شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های هدایت آب‌های سطحی گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید در خصوص پاک‌سازی کانال‌ها، مسیل‌ها و تکمیل سیل‌بند‌های حفاظتی در اطراف شهر‌ها و روستا‌ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: در بخش مرکزی شهرستان اصفهان، ۶۰ دهیاری و ۸۰ روستا برای مقابله با این مخاطرات فعال هستند.

شیشه فروش از اجرای طرح‌های آبخیزداری در ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های استان خبر داد و بر اولویت داشتن طرح‌های پخش سیلاب در بالادست روستا‌های پرخطر تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین با اشاره به وجود ۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر رودخانه در استان، ادامه داد: امسال ۳۵۰ میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه‌ها و ۲۷۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق پرخطر استان در نظر گرفته شده است.

شیشه‌فروش از شناسایی ۵۲۴ پل و سازه بدون توان کافی آبگذری در استان خبر داد و افزود: مشخصات این نقاط به دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل راهداری، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرک‌های صنعتی ابلاغ شده و لازم است پیش از آغاز بارش‌های سنگین، اصلاحات سازه‌ای و بازگشایی دهانه پل‌ها اجرا شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت بیمه دارایی‌ها در جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی گفت: پرداخت غرامت به بخش‌های خسارت‌دیده منوط به داشتن پوشش بیمه‌ای است، سال گذشته صندوق بیمه کشاورزی ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان و باغداران استان پرداخت کرد و لازم است فعالان بخش‌های کشاورزی، دامداری، گلخانه‌ای و باغداری در سال زراعی جدید در خصوص بیمه اموال خود اقدام کنند.

وی همچنین دستگاه‌های اجرایی را موظف به بیمه اموال منقول و غیرمنقول در برابر حوادثی مانند سیل، آتش‌سوزی و صاعقه دانست.

شیشه‌فروش در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید ممیزی انرژی را انجام داده، دمای سامانه‌های گرمایشی را روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم و مصرف گاز را دست‌کم ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه کاهش دهند.

وی ادامه داد: نظارت بر رعایت الگوی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.