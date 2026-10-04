به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدتقی اسدی از بازداشت ۱۰ نفر در پرونده برداشت غیرمجاز ۱۳ میلیارد تومان از حساب یک شرکت در یکی از بانک های این شهر خبر داد و گفت: بیش از ۱۰ میلیارد تومان از وجوه برداشت‌شده شناسایی و به حساب شرکت بازگردانده شده است.

وی اظهار کرد: این برداشت با استفاده از اسناد و دستورات جعلی انجام شده و پس از تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات ویژه برای شناسایی عوامل و بررسی ابعاد آن آغاز شده است.

اسدی افزود: در جریان تحقیقات تخصصی و بررسی اسناد، تصاویر دوربین‌های مداربسته و تجهیزات الکترونیکی، تاکنون ۱۰ نفر از متهمان بازداشت شده‌اند و تجهیزات مرتبط با اقدامات مجرمانه نیز کشف شده است.

رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت ادامه داد: یکی از مسئولان بانکی این شهر نیز در ارتباط با پرونده بازداشت شده است.

اسدی با اشاره به بررسی اسناد و تراکنش‌های مالی کشف‌شده گفت: شواهد اولیه از احتمال وجود گردش مالی گسترده و پولشویی حکایت دارد و ابعاد این موضوع در دست بررسی است.

وی تأکید کرد: تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و تعیین ابعاد واقعی پرونده همچنان ادامه دارد.