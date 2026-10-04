خانواده‌ای در شهرستان مرزی بیله‌سوار مغان در روز عروسی پسرشان بجای ذبح قربانی در حین ورود عروس و داماد به خانه، نهالی را در مقابل منزل و در فضای سبز محله کاشتند و این حرکت فرهنگی و نمادین از سوی خانواده‌های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، قربانی کردن در اعیاد و مناسبت‌ها امری مبارک است و ریشه‌ای دیرینه و دینی دارد و برخی از آنها نظیر قربانی در مناسک حج، امری واجب و لازم است، اما برخی دیگر را می‌توان به تناسب موقعیت‌ها و سبک‌های زندگی، تغییر داد.

کاشت نهال به جای ذبح گوسقند و گاو در استقبال از عروس و داماد، مشابه احکام جایگزین صادره از سوی قضات در برخی پرونده هاست که حسب سلیقه و نگاه قاضی، صادر می‌گردد و در جامعه نیز از سوی افکار عمومی استقبال می‌شود.

پدر خانواده‌ای که به تازگی در بیله سوار مغان بجای ذبح قربانی، نهالی را پیش پای عروس و داماد خودشان غرس کرده بودند، می‌گوید دوست ندارند روز جشن و شادی فرزندان دلبندشان را با سربریدن یک موجود زنده و خونریزی آغاز کنند.

به عقیده آنها کاشت نهال یا هر اقدام حسنه دیگری می‌تواند هم حس آرامش و امید را برای میهمانان و مردم محل ایجاد کند و هم از تحمیل هزینه‌های کلان خرید دام قربانی بر خانواده داماد یا عروس صرف نظر شود.

خیلی از روحانیان و مبلغان دین، به خانواده‌ها توصیه می‌کنند که بجای ریخت و پاش و سفره‌های زنگین در مجالس عزا و ترحیم، هزینه‌های پیش بینی شده را برای دستگیری از نیازمندان و فقرا صرف کنند تا روح اموات، بیشتر از اجر معنوی برخوردار باشد.

دین مبین اسلام آداب و سنن زیبا و متعددی را برای ابعاد مختلف زندگی بشر تعریف و توصیه کرده است و در جامعه ایرانی اسلامی ما نیز می‌توان با تکیه بر اندیشه زیبا، بهترین روش‌ها و برنامه‌ها را در اعیاد و مناسبت‌ها برگزید.