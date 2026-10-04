به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: به منظور تسهیل دسترسی داوران و شهروندان به محل برگزاری جشنواره کودکان و نوجوانان، سرویس‌های ویژه اتوبوسرانی در مسیر پایانه آبشار به محل برگزاری جشنواره در نظر گرفته شده است.

حسین پناهی افزود:سرویس انتقال داوران جشنواره از پایانه آبشار به محل برگزاری جشنواره از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۴۵ فعال است و داوران می‌توانند در این بازه زمانی از خدمات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی گفت: همچنین برای جابه‌جایی شهروندان و خانواده‌هایی که قصد حضور در جشنواره را دارند، سرویس ویژه از پایانه آبشار به محل برگزاری جشنواره از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برقرار می‌شود.

حسین پناهی با اشاره به پیش‌بینی سرویس‌های بازگشت ادامه داد: پس از پایان برنامه‌های جشنواره، خدمات اتوبوسرانی برای انتقال شهروندان از محل برگزاری جشنواره در سالن اجلاس به مقصد میدان آزادی، میدان جمهوری و میدان امام حسین (ع) ارائه می‌شود.

معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: برنامه‌ریزی برای ارائه این خدمات با هدف تسهیل رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان، کاهش دغدغه تردد و فراهم کردن امکان استفاده آسان‌تر خانواده‌ها از حمل‌ونقل عمومی در زمان برگزاری جشنواره انجام شده است.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود و برنامه سالن اجلاس اصفهان در روز نخست، علاوه بر نمایش آثار رقابتی، بخشی از ظرفیت جشنواره را به تعامل مستقیم فیلمسازان، رسانه‌ها و داوران کودک و نوجوان اختصاص داده است.