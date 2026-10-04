به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان از برگزاری بیش از ۲۱ برنامه فرهنگی، هنری و تفریحی هم‌زمان با سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان در محلات، مراکز فرهنگی، بوستان‌ها، مدارس و شهرک شهید کشوری خبر داد و گفت: برنامه‌های امسال با نگاهی ویژه به شهدای کودک جنگ رمضان، کودکان غزه، وحدت ملی و با رویکردی حماسی و در راستای شعار «میناب جان ایران» طراحی و اجرا شده است.

علی باقری با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این برنامه‌ها نشاط اجتماعی و مشارکت حضوری کودکان و دانش‌آموزان کنار یکدیگر است، ادامه داد: برنامه‌های متنوعی در بوستان‌های محلات منطقه پیش‌بینی شده که از جمله آن می‌توان به «جشن شکلاتی» در بوستان محله دنارت، بوستان محله فیض‌آباد و بوستان پردیس هنر اشاره کرد که با اجرای بخش‌های شاد، سرگرم‌کننده و متناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان همراه خواهد بود.

وی گفت: دو برنامه بزرگ «جایزه بارون» نیز در بوستان سرو شهرک شهید کشوری روز‌های چهاردهم و پانزدهم مهر از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰ برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از برنامه‌های تفریحی، فرهنگی، مسابقه، جشن و سرگرمی را برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در نظر گرفته است، در شب دوم این برنامه نیز جوایز برگزیدگان مسابقات اهدا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه مدارس منطقه ادامه داد: از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، بیش از ۱۵ اجرای نمایشی در مدارس دولتی سطح منطقه با حضور گروه نمایشی برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان نیز در فضای مدرسه از برنامه‌های جشنواره بهره‌مند شوند.

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان گفت: مسابقه دوبله کن، برنامه ساخت فیلم کوتاه و ویژه‌برنامه بچه‌های میناب نیز در فرهنگسرای همت برگزار می‌شود و فرصتی برای مشارکت، خلاقیت و بروز استعداد‌های کودکان و نوجوانان در حوزه‌های هنری و سینمایی فراهم می‌کند.

باقری از برگزاری کارناوال شادی در منطقه ۶ خبر داد و افزود: این شادی‌پیمایی چهاردهم مهر از مسیر سپهسالار و حجتیه حرکت خود را آغاز می‌کند و کودکان در طول مسیر همراه آن خواهند بود؛ این برنامه در ادامه به پارک مسرور می‌رسد و با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع در این بوستان ادامه پیدا می‌کند.

وی با دعوت از کودکان، نوجوانان و خانواده‌های منطقه ۶ برای حضور در برنامه‌های جشنواره گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهری منطقه بر این است که هم‌زمان با برگزاری جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، فضای شاد، پویا و متنوعی در محلات ایجاد شود و کودکان و نوجوانان بتوانند در کنار خانواده و دوستان خود از برنامه‌های فرهنگی، هنری و تفریحی بهره‌مند شوند.