رئیس خانه احزاب استان تهران در نشست هم‌اندیشی با دبیران احزاب شهرستان پردیس، بر ضرورت فعال‌سازی خانه احزاب در شهرستان‌ها و استفاده از ظرفیت احزاب در تصمیم‌سازی‌های محلی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی جنگروی در نشست صمیمی هم‌اندیشی دبیران احزاب شهرستان پردیس با شورای مرکزی خانه احزاب استان تهران گفت: در سه ماه گذشته، فعال‌سازی خانه احزاب شهرستان‌ها با هدف توسعه فعالیت‌های سیاسی و افزایش مشارکت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از مشکلات احزاب در شهرستان‌ها، نداشتن فضای مناسب برای برگزاری نشست‌ها و هم‌اندیشی‌هاست که باید برای رفع این مشکل از ظرفیت فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مربوط استفاده شود.

جنگروی گفت: در شهرستان پردیس حدود ۱۲ حزب فعال و ۳۶ عضو حزبی شناسایی شده‌اند و تلاش می‌شود از ظرفیت این افراد در کارگروه‌ها و مشورت‌های فرمانداری استفاده شود.

وی همچنین خواستار تعیین نماینده احزاب شهرستان پردیس به عنوان مشاور فرمانداری شد تا ظرفیت احزاب در کارگروه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.