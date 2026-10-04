شبکه‌های رادیویی تهران و صبا درجدول پخش جدید خود، برنامه‌های ویژه‌ای را با محوریت آموزش مهارت‌های گردشگری و گرامیداشت روز نیروی انتظامی روی آنتن می‌برند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه رادیویی تهران برنامه «چمدون» را با هدف ترویج فرهنگ گردشگری ، معرفی مقصد‌های ناشناخته و آموزش مهارت‌های سفر تولید کرده است.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مهدی مجنونی و سردبیری صادق داوری‌فر، پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت ۶ تا ۸ صبح روی موج اف‌ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می‌شود.

«چمدون» ضمن معرفی جاذبه‌های فرهنگی، ادبی و گردشگری خوراک در استان‌های مختلف، به موضوعاتی، چون سفرنامه‌خوانی، تجربیات سفر با کمپر و دوچرخه، نگاه طنز در بخش «میکروپولوس» و «گردشگری نقره‌ای» ویژه سالمندان می‌پردازد.

همچنین شبکه رادیویی صبا همزمان با روز نیروی انتظامی، با ویژه‌ برنامه‌های متنوع به موضوع امنیت و قانون‌مداری می‌پردازد.

برنامه «عصر صبا» یکشنبه ۱۲ مهر و «صبح صبا» دوشنبه ۱۳ مهر در فضایی شاد و تعاملی نقش پلیس در آرامش جامعه و رعایت مقررات را بررسی می‌کنند. برنامه «نت زندگی» نیز به موضوع مسئولیت اجتماعی و قانون‌مداری اختصاص دارد.

در همین راستا، برنامه «نشان افتخار» با معرفی شخصیت شهید هوشنگ وحید دستگردی، رئیس شهربانی کل کشور که در حادثه انفجار دفتر نخست‌وزیری به شهادت رسید، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی می‌دارد.