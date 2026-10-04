شهر صنعتی «لیا» در استان قزوین با تکیه بر دانش بومی و ظرفیت فولادسازان، به کانون اصلی تولید مخازن سوخت دوگانه‌سوز در ایران تبدیل شده و مسیر وابستگی به واردات را مسدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حالی که ایران با دارا بودن بیش از ۴ میلیون خودروی دوگانه‌سوز، بزرگترین ناوگان CNG جهان را در اختیار دارد، صنایع استان قزوین نقش کلیدی در تأمین نیاز این بازار کلان ایفا می‌کنند. گزارش‌ها از شهر صنعتی «لیا» در بویین‌زهرا نشان می‌دهد که این منطقه با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه مخزن، یکی از ارکان اصلی امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود.

مدیران واحدهای تولیدی در این منطقه بر این نکته تأکید دارند که برخلاف سال‌های گذشته، اکنون با تکیه بر نبوغ مهندسان ایرانی و استفاده از ورق‌های فولادی تولید داخل، وابستگی به واردات به طور کامل از بین رفته است. طبق استانداردهای سخت‌گیرانه ملی (استاندارد ۷۵-۹۸)، تمامی محصولات تولید شده در این منطقه از آزمون‌های دشوار کیفیت عبور می‌کنند تا ایمنی کامل را برای مصرف‌کنندگان تضمین کنند.

با این حال، فعالان این حوزه در استان قزوین، ضمن اشاره به ظرفیت بالای تولید برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، از چالش‌های موجود در مسیر توسعه سخن می‌گویند. مسئولان این صنعت تأکید دارند که با وجود توانایی صددرصدی برای جایگزینی کالاهای وارداتی، نیاز به حمایت‌های مستمر سیاست‌گذاران و تسهیل در تأمین ارز برای مواد اولیه، جهت جلوگیری از توقف چرخ‌های این صنعت حیاتی، احساس می‌شود.

در نهایت، تلاش‌ها برای تقویت این قطب صنعتی در استان قزوین با هدف تثبیت جایگاه ایران به عنوان پیشرو در تکنولوژی سوخت‌های دوگانه‌سوز در منطقه ادامه دارد.