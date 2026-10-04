محمدصادق معتمدیان با صدور حکمی و با توجه به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات محمدمهدی مومنی، وی را به‌عنوان سرپرست حوزه استاندار تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس این حکم، راهبری امور دفتر استاندار، برنامه‌ریزی و هماهنگی جلسات و برنامه‌ها، پیگیری مؤثر دستورات و مصوبات و ایجاد هماهنگی میان معاونت‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، در شمار مأموریت‌های سرپرست حوزه استاندار تهران قرار دارد.

ارائه گزارش‌های دقیق و بهنگام از روند اجرای دستورات صادرشده نیز از دیگر انتظارات مطرح‌شده در حکم استاندار تهران است.