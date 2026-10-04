اختلاف چین و آمریکا بر سر نتایج نشست وزیران تجارت گروه ۲۰، این نشست را بدون دستیابی به توافق درباره برخی موضوعات مورد اختلاف به پایان رساند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ نشست وزیران تجارت گروه ۲۰، هشتم و نهم مهر در شهر میلواکی آمریکا برگزار شد و اعضا درباره موضوعاتی از جمله مقابله با استفاده ابزاری از تجارت غذا، ظرفیت مازاد تولید، کار اجباری و اصل رفتار برابر با شرکای تجاری رایزنی کردند.

در این نشست، اعضای گروه ۲۰ تنها درباره مقابله با استفاده ابزاری از تجارت غذا به یک بیانیه مشترک دست یافتند و درباره موضوعاتی مانند ظرفیت مازاد تولید و کار اجباری، به علت اختلاف دیدگاه اعضا، سند مشترکی صادر نشد.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد، بسیاری از اعضای گروه ۲۰ با طرح آمریکا برای صدور بیانیه و ایجاد سازوکار همکاری درباره ظرفیت مازاد تولید و کار اجباری موافق نبودند و در نهایت این موضوعات از اسناد رسمی نشست کنار گذاشته شد.

پکن همچنین به اقدام آمریکا پس از نشست واکنش نشان داد. واشنگتن اعلام کرد در حاشیه نشست، همراه با مکزیک و آرژانتین بیانیه‌ای درباره حذف کار اجباری از زنجیره‌های تأمین جهانی صادر کرده است؛ بیانیه‌ای که خارج از چارچوب رسمی گروه ۲۰ منتشر شد.

وزارت بازرگانی چین با اشاره به همین اقدام اعلام کرد، آمریکا و دو عضو گروه ۲۰ این بیانیه را خارج از چارچوب این گروه صادر کرده‌اند؛ اقدامی که از نگاه پکن نشان‌دهنده باقی ماندن اختلافات میان اعضا درباره نحوه برخورد با موضوع کار اجباری و ظرفیت مازاد تولید است.

نماینده تجاری آمریکا نیز پس از نشست گفت: واشنگتن از نرسیدن گروه ۲۰ به اجماع درباره کار اجباری ابراز تأسف کرده است. آمریکا همچنین مدعی شد برخی اعضا با ایجاد مسیر همکاری برای مقابله با ظرفیت مازاد تولید مخالفت کرده‌اند.

چین در مقابل تأکید کرد، مسائل اقتصادی و تجاری نباید به ابزاری برای اقدامات یکجانبه و حمایت‌گرایانه تبدیل شود و خواستار بررسی موضوع ظرفیت تولید از منظر جهانی و بر پایه گفت‌و‌گو و همکاری میان کشور‌ها شد.

پکن همچنین اصل رفتار برابر با همه شرکای تجاری را از پایه‌های نظام تجارت چندجانبه دانست و هشدار داد تضعیف این اصل، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تجارت جهانی را با آسیب جدی روبه‌رو می‌کند.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد، این کشور در ادامه نیز آماده همکاری با آمریکا و دیگر اعضای گروه ۲۰ برای دستیابی به نتایج عملی در حوزه تجارت و اقتصاد جهانی است.