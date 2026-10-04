به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از اداره کل دامپزشکی اردبیل، این مراسم با حضور رییس سازمان نظام دامپزشکی، مدیرکل پست استان اردبیل و جمعی از مسئولان، مدیران و فعالان حوزه دامپزشکی برگزار و تمبر اختصاصی دکتر بابامخیر به عنوان نمادی از ارج نهادن به مفاخر علمی کشور، به مهر شرکت ملی پست ممهور شد.

چاپ و رونمایی از این تمبر اختصاصی گامی فرهنگی در راستای معرفی چهره‌های ماندگار علمی و ثبت میراث ارزشمند آنان در حافظه تاریخی کشور به شمار می‌رود، اقدامی که ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر بابامخیر، نقش صنعت پست را در پاسداشت مفاخر ملی و انتقال هویت علمی و فرهنگی ایران به نسل‌های آینده به تصویر می‌کشد.