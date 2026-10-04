به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، روز‌های اوج جمع آوری گردو است؛ عدم رعایت نکات ایمنی در هنگام گردوتکانی، میتواند خسارت‌های مادی، جرحی و حتی جانی غیرقابل جبرانی را موجب شود.

سجاد محمداصغری مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان بر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی و در باغ‌هایی که شرایط زمین اجازه می‌دهد استفاده از شیکر تاکید کرد

معین غفاری کارشناس اورژانس بیمارستان ولیعصر هم گفت: افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای همچون دیابت، فشار خون و بیماری‌های قلبی و همچنین سو مصرف مواد و اعیاد دارند از بالا رفتن از درخت اجتناب کنند.

درخت گردو از معدود درختانی است که اکسیژن میگیرد و دی اکسید کربن منتشر میکند که این عمل در غروب و شب هنگام به اوج میرسد بنابر این گردوتکانی در این ساعت‌ها ممنوع.

۵ هزار بهره بردار در بیش از ۸۵۰۰ هزار هکتار باغ گردوی شهرستان فعال هستند.

محمد قادری سرپرست فوریت‌های پیش بیمارستانی تویسرکان هم اعلام کرد: از ابتدای فصل گردوتکانی تاکنون ۸۸ نفر از درخت گردو سقوط کردند که سه نفر فوت شدند و بقیه به بیمارستان منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.



