پخش زنده
امروز: -
باغداران روش های ایمن برای گردوتکانی انتخاب کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، روزهای اوج جمع آوری گردو است؛ عدم رعایت نکات ایمنی در هنگام گردوتکانی، میتواند خسارتهای مادی، جرحی و حتی جانی غیرقابل جبرانی را موجب شود.
سجاد محمداصغری مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان بر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی و در باغهایی که شرایط زمین اجازه میدهد استفاده از شیکر تاکید کرد
معین غفاری کارشناس اورژانس بیمارستان ولیعصر هم گفت: افراد دارای بیماریهای زمینهای همچون دیابت، فشار خون و بیماریهای قلبی و همچنین سو مصرف مواد و اعیاد دارند از بالا رفتن از درخت اجتناب کنند.
درخت گردو از معدود درختانی است که اکسیژن میگیرد و دی اکسید کربن منتشر میکند که این عمل در غروب و شب هنگام به اوج میرسد بنابر این گردوتکانی در این ساعتها ممنوع.
۵ هزار بهره بردار در بیش از ۸۵۰۰ هزار هکتار باغ گردوی شهرستان فعال هستند.
محمد قادری سرپرست فوریتهای پیش بیمارستانی تویسرکان هم اعلام کرد: از ابتدای فصل گردوتکانی تاکنون ۸۸ نفر از درخت گردو سقوط کردند که سه نفر فوت شدند و بقیه به بیمارستان منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.