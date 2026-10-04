رییس اداره حفاظت محیط زیست پارس‌آباد از شناسایی و معرفی عاملان انباشت غیرمجاز فضولات دامی در اراضی روستایی این شهرستان به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، محمد قویدل روز یکشنبه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی‌های میدانی کارشناسان این اداره، مشخص شد که مقادیر قابل‌توجهی فضولات دامی به‌صورت خام توسط برخی افراد در اراضی حاشیه روستا‌های پارس‌آباد انباشته شده که این اقدام علاوه بر آلودگی زیست‌محیطی، موجب تهدید علیه بهداشت عمومی شده است.

وی با اشاره به ممنوعیت خروج فضولات بدون فرآوری از واحد‌های دامداری افزود: طبق دستورالعمل‌های مدیریت زیست‌محیطی، تمام فضولات دامی باید پیش از خروج از واحد تولیدی، فرآیند سالم‌سازی را طی کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست پارس‌آباد با استناد به قانون مدیریت پسماند، تأکید کرد: نگهداری، جمع‌آوری، حمل و نقل و تخلیه پسماند‌ها در محیط باید مطابق با ضوابط قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی صورت گیرد و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب تخلف محسوب می‌شود.

قویدل گفت: با تشکیل پرونده برای متخلفان، پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای پاکسازی کامل محل و برخورد قانونی با عاملان این آلودگی زیست‌محیطی با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد.