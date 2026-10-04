سردار شهید امین پور جودکی فرزند غیور لرستانی و از شهدای هوا فضا بود که در خرداد ۱۴۰۴ به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ سردار شهید امین پورجودکی، فرزند دیار لرستان و از ساکنان استان خوزستان، سال‌ها در مسیر دفاع از کشور و تقویت توان دفاعی ایران خدمت کرد .

این سردار شهید یکی از طراحان اصلی پهپاد ۱۳۶ بود که در پی حمله ی دشمن آمریکایی صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴ به شهادت رسید.

اکنون صداوسیمای لرستان در پاسداشت نام و خدمات این سردار شهید، قطعه‌ای موسیقایی را به یاد او تولید کرده است؛ روایتی هنری از زندگی، مجاهدت و ماندگاری نام فرزند لرستان.