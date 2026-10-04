به گزارش خبرگزاری صداوسیما، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در این مراسم با اشاره به نقش مردم در عرصه‌های مختلف، حضور و مشارکت بانوان را یکی از ظرفیت‌های مهم اجتماعی دانست و گفت: خواهران نقش بسیار مهمی در میدان‌های مختلف دارند و بخش قابل توجهی از میدان‌های اجتماعی بر عهده بانوان است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت حضور مردمی افزود: یکی از نقاط قوت کشور، میدان مردمی است که باید در کنار دیگر ظرفیت‌ها تقویت شود و بتوان از این ظرفیت برای انجام اقدامات بزرگ‌تر استفاده کرد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران همچنین با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن گفت: نیرو‌های شهرداری در کنار مردم و دیگر دستگاه‌ها در صحنه حاضر شدند و در زمینه ساماندهی امور شهدا و مجروحان، اسکان خانواده‌ها و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده مشارکت کردند.

فروزنده با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری مردم، از تشکیل ۲۱ قرارگاه در شهرداری تهران خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین این قرارگاه‌ها، قرارگاه بازسازی بود و در کنار آن، قرارگاه معیشت نیز برای حمایت از مردم فعالیت خود را آغاز کرده است.

در این مراسم همچنین از خانواده‌های شهدا به پاس نقش آنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تجلیل شد و بر تداوم حضور اجتماعی و فرهنگی بانوان تأکید شد.