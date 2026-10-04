هنگامه کامیاب، دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی روئینگ و هیلدا نوری، مدال‌آور مسابقات کاپ آزاد گرجستان در تجمعات شبانه رضوانشهر تجلیل شدند.

استقبال و تجلیل از مدال‌آوران رشته قایقرانی، در تجمعات شبانه رضوانشهر

استقبال و تجلیل از مدال‌آوران رشته قایقرانی، در تجمعات شبانه رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم استقبال و تجلیل از هنگامه کامیاب، دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی روئینگ و هیلدا نوری، مدال‌آور مسابقات کاپ آزاد گرجستان، در محل تجمعات شبانه مردم ولایت‌مدار شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

این مراسم با حضور مسئولان شهرستان رضوانشهر، خانواده‌ها، ورزشکاران و جمعی از مردم ورزش‌دوست این شهرستان برگزار شد و حاضران با استقبال از این قهرمانان، از تلاش‌های آن‌ها برای کسب این جایگاه‌های ورزشی قدردانی کردند.