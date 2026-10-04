به گزارش خبرگزاری صداوسیما مجتبی لشگری سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به گزارش حوادث جوی از اول تا ۱۱ مهرماه، گفت: در این مدت، در مجموع ۵۷۹ نفر در پی حوادث جوی مصدوم شدند که ۵۷۶ نفر از این تعداد در حوادث ناشی از طوفان و سه نفر بر اثر صاعقه و رعد و برق آسیب دیدند.

وی افزود: در این بازه زمانی، چهار نفر نیز جان خود را از دست دادند که دو مورد به دلیل وقوع سیلاب و دو مورد در پی رعد و برق گزارش شده است؛ همچنین یک نفر در حادثه مرتبط با سیلاب مفقود شده است.

لشگری با اشاره به پراکندگی حوادث جوی در کشور تصریح کرد: سیستان و بلوچستان و قم تحت تأثیر طوفان، گلستان درگیر سیلاب، فارس متأثر از رعد و برق و آبگرفتگی و تهران تحت تأثیر سیلاب و وزش شدید باد قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور ادامه داد: در این مدت، در کرمان نیز سیل و رعد و برق، در کردستان رعد و برق، در البرز و لرستان آبگرفتگی و در خوزستان طوفان و آبگرفتگی گزارش شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین پیامد‌های این حوادث گفت: آبگرفتگی معابر و منازل، شکستن درختان و تیر‌های برق، تلف شدن دام‌ها و ریزش سنگ از جمله مهم‌ترین موارد گزارش شده در جریان حوادث جوی اخیر بوده است و در یکی از مناطق آسیب‌دیده نیز یک واحد بهداشتی دچار خسارت شد.

لشگری با اشاره به حضور نیرو‌های اورژانس و تیم‌های بهداشتی در مناطق آسیب‌دیده، تصریح کرد: نیرو‌های اورژانس و تیم‌های بهداشتی با حضور در مناطق تحت تأثیر حوادث جوی، نسبت به پایش شرایط، بررسی وضعیت آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات مورد نیاز اقدام کردند.