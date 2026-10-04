سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: دشمن سعودی طی ۱۲ ساعت، ۵۰ حمله هوایی و موشکی به صنعا پایتخت و استان‌های الجوف، تعز، عمران، حجه و صعده انجام داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: دشمن سعودی طی ۱۲ ساعت، ۵۰ حمله هوایی و موشکی به صنعا پایتخت و استان‌های الجوف، تعز، عمران، حجه و صعده انجام داد. مجموع حملات هوایی و موشکی دشمن سعودی علیه ملت ما از زمان آغاز تشدید تنش به ۱۴۶۰ حمله رسیده است.

وی افزود: در پاسخ به تجاوز سعودی، دو عملیات ویژه نظامی با استفاده از شماری موشک بالستیک و پهپاد انجام دادیم. در عملیات نخست، شرکت آرامکو در ریاض پایتخت دشمن سعودی، هدف قرار گرفت و در عملیات دوم، شرکت آرامکو در منطقه خریص هدف قرار گرفت. این دو عملیات با لطف خدا با موفقیت به اهداف خود دست یافتند و اصابت‌ها دقیق بود و موجب وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق هدف شد.

یحیی سریع گفت: به در هم کوبیدن پایگاه‌های دشمن سعودی و تأسیسات نفتی آن با موشک‌ها و پهپاد‌های ساخت یمن ادامه خواهیم داد. موشک‌ها و پهپاد‌های ما توانایی خود را در اصابت دقیق و موفقیت‌آمیز به اهداف و نفوذ از سامانه‌های مقابله و رهگیری غربی ثابت کرده‌اند. تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره، از اجرای عملیات‌های دردناک بیشتر علیه دشمن سعودی و هدف قرار دادن مزدوران و نیرو‌های آن دست نخواهیم کشید.