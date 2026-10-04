پایگاه‌های بسیج باید با شناخت مسائل و نیاز‌های محله و روستا، همه ظرفیت‌های مردمی را در مسیر خدمت، حل مسئله، جهاد تبیین و پیشرفت به میدان بیاورند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی، فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، در حاشیه گردهمایی فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج در مشهد مقدس گفت: فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج در این برنامه گرد هم آمده‌اند تا ان‌شاءالله با حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و امام شهیدمان تجدید بیعت کنند و با تمام وجود و تا آخرین قطره خون، برای اعتلای بسیج و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کنند.

وی افزود: برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج، با محوریت توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های آنان دنبال می‌شود و در همین راستا، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی در حوزه ارتباط‌گیری، فعالیت‌های رسانه‌ای و آشنایی با مأموریت‌های قرارگاه پیشرفت محله در دستور کار قرار گرفته است.

سردار عمومهدی ادامه داد: هدف این است که فرماندهان پایگاه‌ها پس از فراگیری آموزش‌های لازم، ظرفیت‌های ایجادشده را در محله‌های خود به‌کار بگیرند و با شناخت دقیق مسائل و ظرفیت‌های محله، نقش مؤثرتری در حل مشکلات و پیشرفت آن ایفا کنند.

وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که دیوار‌های پایگاه بسیج را برداریم و دیوار‌های محله را جایگزین آن کنیم؛ به این معنا که بسیج نباید صرفاً به یک مسجد، یک ساختمان یا یک اتاق محدود باشد، بلکه باید به معنای واقعی کلمه، بسیج محله و بسیج روستا باشد.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی اضافه کرد: فرمانده پایگاه باید در متن مردم حضور داشته باشد، مسائل و نیاز‌های محله را بشناسد و از ظرفیت جوانان، نوجوانان، خانواده‌ها، نخبگان، معتمدان و گروه‌های جهادی برای حل مسائل و پیشرفت محله استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: پایگاه مقاومت زمانی می‌تواند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهد که با مردم ارتباط مستمر داشته باشد و بتواند ظرفیت‌های مردمی را در مسیر خدمت، حل مسئله، جهاد تبیین و پیشرفت محله به میدان بیاورد.

سردار عمومهدی گفت: مجموعه سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی نیز در این مسیر در کنار فرماندهان پایگاه‌های مقاومت خواهد بود و برای آموزش، توانمندسازی، پشتیبانی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بسیج در محلات و روستا‌ها تلاش خواهد کرد.

وی در پایان عنوان کرد: با همدلی، انسجام و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌توانیم بسیج را بیش از گذشته به یک مجموعه اثرگذار، مسئله‌محور و مردم‌پایه تبدیل کنیم و زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر بسیجیان در پیشرفت محلات و روستا‌های استان را فراهم آوریم.