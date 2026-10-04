مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان با استقبال ویژه‌ای رو‌به‌رو شده و ۹۲ پروژه در حال اجراست و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۰ موافقت اصولی با اجرای طرح‌ها صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری روز یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته گردشگری و تجلیل از فعالان، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی اظهار کرد: در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از دهه فجر سال گذشته تا امروز بیش از ۲۷ پروژه با ارزش ۲.۶ همت به بهره‌برداری رسیده است که این پروژه‌ها می‌توانند به عنوان محرک اقتصادی استان و توسعه صنعت گردشگری تاثیرگذار باشند.

وی افزود: امروز استاندار اردبیل در پاسداشت هفته گردشگری و فعالان حوزه گردشگری در این آئین حضور یافته است و با قول مساعد او مقرر شد تسهیلات حمایتی از محل منابع سفر ریاست جمهوری به حوزه گردشگری در اسرع وقت پرداخت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل ادامه داد: همچنین از محل منابع مربوط به تفاهمنامه‌های همایش روش‌های نوین تامین مالی، بخشی از منابع به حوزه گردشگری اختصاص پیدا می‌کند.

جباری تصریح کرد: برگزاری رویداد‌های مرتبط گردشگری در معرفی ظرفیت‌های موجود استان ضروری است و به صورت مستمر رویداد‌های مختلفی برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

در این آیین از میراث‌بانان کوچک و همیاران گردشگری، بهره‌برداران برتر، سرمایه‌گذاران فعال و فعالان حوزه‌های مختلف مانند راهنمایان گردشگری و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی تجلیل شد.