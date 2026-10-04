مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، از راه اندازی ۱۰ مرکز عرضه مستقیم کالای پروتئینی با هدف کاهش قیمت‌ها و حذف واسطه‌های غیرضروری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، انصاری در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار در استانداری البرز افزود: در حال حاضر ۱۰ مرکز عرضه مستقیم کالای پروتئینی در سطح استان فعال شده و برنامه‌ریزی‌ها برای راه‌اندازی ۴۰ تا ۵۰ مرکز جدید نیز با همکاری فرمانداری‌ها نهایی شده است.

وی افزود: در این مراکز ، اقلام اساسی و پروتئینی با قیمتی حدود ۱۷ درصد پایین‌تر از نرخ عمومی بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد ، این در حالی است که وضعیت ذخایر استراتژیک استان نیز مطلوب گزارش شده و مسئولان جهاد کشاورزی اطمینان داده‌اند که با تمهیدات اندیشیده شده ، البرز در هیچ‌کدام از اقلام اساسی با کمبود مواجه نخواهد بود.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان افزود: البرز در مسیر تأمین کالاهای اساسی و مدیریت شبکه توزیع ، پیشتاز کشور است و با بهره‌گیری از مصوبات جدید هیئت ‌وزیران ، دایره واردات کالاهای اساسی برای استان‌های غیرمرزی نیز گسترده شده است.

وی گفت : فرآیند شناسایی شرکت‌های معتبر و افراد ذی‌صلاح برای واردات کالاهای اساسی آغاز شده است تا نه تنها ذخیره‌سازی برای ایام پیش‌رو تضمین شود ، بلکه شبکه توزیع نیز با رویکردی متفاوت ، دغدغه معیشتی مردم را هدف قرار دهد.