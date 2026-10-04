تخریب و جمع‌آوری تأسیسات پیرامونی زندان سابق رجایی‌شهر با حضور رئیس سازمان زندان‌های کشور و جمعی از مسئولان استانی آغاز شد؛ در این عملیات برجک‌ها و سردر اصلی این مجموعه تخریب شد.

عکاس : ندا پناهی