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عملیات تخریب برجک و سردر زندان رجایی‌شهر

تخریب و جمع‌آوری تأسیسات پیرامونی زندان سابق رجایی‌شهر با حضور رئیس سازمان زندان‌های کشور و جمعی از مسئولان استانی آغاز شد؛ در این عملیات برجک‌ها و سردر اصلی این مجموعه تخریب شد.
عکاس :ندا پناهی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ - ۱۶:۴۸
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برچسب ها: زندان ، رجایی شهر ، البرز
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