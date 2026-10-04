به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها شعبه روستای خیرآباد فسا گفت: فسا با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و به یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب و در اجرای رزمایش اهدای بسته‌های کمک آموزشی به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار شهرستان فسا بیش از ۲۰۰ بسته کمک تحصیلی به دانش آموزان کم برخوردار و جامعه هدف فسا اهدا شد.

محبی افزود: این بسته‌های آموزشی با کمک خیرین و نیکوکاران و با اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیون تومان برای تامین بخشی از نیاز‌های تحصیلی دانش آموزان کم برخوردار تهیه شد.

او ادامه داد: این بسته‌ها شامل دفتر، کیف، کفش، نوشت افزار و پوشاک بود که بین دانش آموزان کم برخوردار شهرستان فسا توزیع شد.