به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اسکندر پاسالار افزود: این حادثه که در ساعت پنج بامداد امروز در یکی از مراکز خرید شهر عسلویه به وقوع پیوست با همکاری و تلاش تیم‌های عملیاتی اعزامی از شهرداری عسلویه، نخل تقی و پارس جنوبی در ساعت ۱۰.۱۵ دقیقه خاموش شد.

وی با اشاره به گستردگی آتش سوزی و خسارات وارده اظهار کرد: این حادثه موجب آسیب و خسارت مالی به بسیاری از مغازه‌های این مرکز خرید و اطراف آن شده که برآورد میزان خسارت وارده توسط کارشناسان مربوط در دست اقدام است.

فرماندار عسلویه علت حادثه را نامشخص عنوان کرد و گفت: بررسی علت حادثه توسط کارشناسان فنی در دست بررسی است.